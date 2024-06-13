“الحق اشتري الأسعار نزلت”.. سعر كيلو العجول البقري في الأسواق المصرية اليوم الخميس 13 يونيو 

نظرا إلى أنه لم يتبقى سوى القليل على موعد عيد الأضحى المبارك، لذا يتساءل العديد من الأشخاص عن سعر كيلو العجول البقري في الأسواق المصرية مع العلم أن أسعار كيلو العجول البقري إلى حد ما أصبح مستقر بشكل كبير في الأسواق وخصوصا بعد اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يعتبر هذا العيد هو عيد ذبح الأضاحي يقوم فيه المسلمون بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وبناء على ذلك نقدم لكم سعر كيلو العجول في الأسواق المصرية ليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

سعر كيلو العجول البقري في السوق المصري 2024

نقدم لكم سعر كيلو العجول البقري في السوق المصرية اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 على النحو التالي:

سجل سعر كيلو العجول البقري الكبير 175 جنيه.

بينما وضع سعر كيلو الجاموس الصغير 175 جنيه.

في حين أن سعر كيلو الجاموس الكبير قد وصل سعره نحو 165 جنيه.

سجل سعر كيلو العجول البقري الصغير 185 جنيه للكيلو.

ما هي أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة؟

بناءً على ما تم التصريح به من قبل وزارة الزراعة اليوم الخميس 13 يونيو 2024 بخصوص أسعار الأضاحي وكان ملخص هذا التصريح كالآتي:

بلغ سعر كيلو العجول البقري الكبير نحو 175 جنيه.

أما سعر كيلو العجول الجاموس الصغير وصل سعره 160 جنيه.

في حين أن سعر كيلو العجول الجاموس الكبير وصل إلى 165 جنيه.

كما جاء سعر كيلو العجول البقري الصغير إلى 185 جنيه.

وقد سجل سعر كيلو الخروف البلدي ما بين 160 جنيه أو 220 جنيه.

أما سعر الخروف الكامل يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه إلى 10 آلاف.

جاء سعر كيلو الخروف البرقى ما بين 190 و225 جنيه للكيلو.

وهذه الأسعار حسب ما هو معلن اليوم في الأسواق المصرية.