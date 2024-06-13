تسجيل دخول منصة مدرستي كادر الطلاب 1445.. بالخطوات للطلاب والمعلمين

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتعزيز التعليم الإلكتروني خلال جائحة فيروس كورونا، توفر منصة مدرستي مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية مثل الاطلاع على نتائج الامتحانات، أداء الواجبات المنزلية، والعديد من الخدمات الأخرى، ونسنوصح في هذا المقال اهم التفاصيل عن منصة مدرستي وتفاصيل كادر الطلاب لعام 1445.

منصة مدرستي كادر الطلاب 1445

لكي تتمكن من استخدام منصة مدرستي يجب معرفة الرابط الذي يمكنك من الوصول إلى المنصة، وبعد ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول إلى موقع منصة مدرستي.

الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

إدخال المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الشخصية، رقم الهاتف، ورقم الإقامة.

ستتلقى رمز تحقق على هاتفك، قم بتسجيله كما هو مرسل.

النقر على أيقونة (التالي).

قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل اسمك، تاريخ ميلادك، والبريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد إدخال جميع البيانات قم بالضغط على زر (تأكيد).

خطوات تسجيل المعلمين في منصة مدرستي

من أجل تسجيل المعلمين ليتمكنوا من أداء مهامهم، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر إذا كنت تمتلك حساب بالفعل.

إذا لم تكن تملك حساب قم بالضغط على زر (تسجيل جديد).

تقديم كافة المعلومات اللازمة لإنشاء الحساب.

بعد إدخال المعلومات بالضغط على أيقونة (التسجيل)، لإنهاء العملية.

خدمات منصة مدرستي

هناك مجموعة من الخدمات التي يمكن الاستفادة بها من خلال زيارة منصة مدرستي وتشمل الأتي: