الساعة كم صلاة العيد في أبو ظبي الامارات 2024 والإجازات

لم يتبق سوى ساعات قليلة على قدوم أفضل أيام المسلمون حول العالم، وهو عيد الأضحى المبارك التي ينتظره الكثيرون لكي يقوموا الإحتفاليات في هذا اليوم المبارك، ولذا فالجميع داخل دولة الإمارات يتساءلون عن الساعة التي تُقام فيها صلاة عيد الأضحى، ويمكنك التعرف على الساعة التي ستتم فيها الصلاة بمختلف مدن ومحافظات دولة الإمارات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الساعة كم عيد الأضحى بالإمارات

ويمكنك التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك داخل جميع مدن ومحافظات دولة الإمارات وفقًا لما يلي:-

تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحًا داخل الفجيرة وخورفكان.

في حين أن صلاة عيد الأضحى داخل الشارقة يكون في تمام الساعة 5:47 صباحًا وكذلك عجمان.

إضافة إلى أن الصلاة داخل دبي تكون الساعة 5.48 صباحًا.

كما أن صلاة عيد الأضحى داخل أبو ظبي يوافق الساعة 5.53 صباحًا.

هذا وأن صلاة العيد في العين يوافق الساعة 5.46 صباحًا.

إجازات عيد الأضحى المبارك

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو 2024، على أن تستمر الإجازة إلى ثاني أسبوع، لتكون الإجازات على النحو الأتي:-