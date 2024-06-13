طريقة عمل الكيكة المالحة بالجبنة والزيتون والطعم روعة

تعد الكيكة المالحة بالجبنة والزيتون من أنواع الكيك المشهور في مصر والوطن العربي، ونجد بعض الناس يتناولونها كوجبة عشاء خفيفة لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، وهي لذيذة الطعم وجميلة الشكل، وهذا يجعل الكثير من الناس يقبلون على تناولها، وطريقة تحضيرها بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الكيكة المالحة بالجبنة والزيتون بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الكيكة المالحة بالجبنة والزيتون

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب جبن مبشور حسب الرغبة.

نصف كوب شرائح زيتون أسود.

ربع قالب جبن أبيض طري.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الكيكة المالحة بالجبنة والزيتون بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نحضر وعاء أخر ونضيف البيض، والفلفل الأسود، والخل، ثم نخفقهم بواسطة المضرب اليدوي، ثم نضيف الحليب، وزيت الزيتون ونعيد الخفق مرة أخرى. بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج إلى خليط البيض مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط ناعم ومتماسك. نضيف الزيتون المقطع، والكزبرة المفرومة، والجبن المبشور، والجبنة البيضاء، ثم نقلب برفق حتى يتجانس الخليط تمامًا.

طريقة تسوية الكيكة المالحة بالجبنة والزيتون

نحضر قالب مستطيل الشكل مدهون بقليل من الزبدة، ثم نسكب الخليط به ونقوم بتوزيعه جيدًا، ثم ندخل قالب الكيك في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نقطعه ونضعه في طبق التقديم ونقدمه بألف صحة وهنا.