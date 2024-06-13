ما هي شروط الحصول على أهلية الضمان الاجتماعي 1445ه‍ وطريقة التسجيل

البرنامج المحدث للضمان الاجتماعي هو برنامج دعم سعودي يقدم مساعدة مالية على شكل دفعات شهرية للمستحقين الذين تتوفر فيهم متطلبات الاستحقاق، بهدف هذا البرنامج إلى تقديم يد العون للأفراد لمساعدتهم على عيش حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار والجدير بالذكر أن وزارة الموارد الإنسانية هي الجهة المسؤولة عن هذا الدعم وقد وفرت إمكانية التقديم والتسجيل بشكل إلكتروني عبر خطوات محددة مما يغني المتقدم عن زيارة أي من فروع الوزارة كما أشارت الوزارة إلى أن الموافقة على طلب الحصول على الدعم والاستفادة منه تتطلب توافر معايير ومتطلبات معينة في المتقدم.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي

يتم استحقاق الدعم بناءً على معايير ومتطلبات محددة يجب أن تتوفر في مقدم الطلب، وأمثلة على ذلك تشمل:

يجب تقديم طلب الدعم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة مع ضرورة إدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

الدعم متوفر فقط للمواطنين السعوديين.

يتعين على مقدم طلب الاستحقاق أن يكون مقيمًا بشكل دائم في السعودية.

الراتب الشهري لا يتعدى الحد الذي يمنع استحقاق الدعم المخصص من قبل الوزارة.

عدم امتلاك سجل تجاري.

العمر لا يقل عن 18 سنة.

لا يمتلك المباني والمستلزمات التي تكون ذات قيم مالية عالية.

لا يكون لديه عمالة منزلية أكثر من شخص واحد.

يجب ألا يكون مقيمًا في مراكز الإيواء السعودية بشكل دائم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

التسجيل والتقديم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي قامت الوزارة بإنشاء رابط محدد يمكن من خلاله تقديم الطلب، وتتمثل خطوات التقديم كما يلي: