“ظهرت رسمياً” نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول ذي قار – بغداد – نينوى وعموم المحافظات عبر نتائجنا

بحث مكثف من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حول نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول، حيث شهدت الفترة الأخيرة إعلان النتائج الخاصة بالطلاب في جميع المحافظات العراقية المختلفة وبدأ الطلاب في تقديم اعتراضات على درجاتهم للدور الأول، وبدأت الوزارة في إعادة رصد الدرجات ومراجعة التصحيح مرة أخرى للطلاب الذين تقدموا عليها، ومن المنتظر أن تعلن جميع المحافظات عن النتائج فور رصد الدرجات، وإليكم التفاصيل.

نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

أعلنت تربية ذي قار الآن بشكل رسمي عن ظهور نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الوزاري، حيث انتهت لجان التصحيح من كافة الأعمال المختصة بها من إعادة التصحيح والرصد وتجميع درجات الطلاب في جميع المواد، وبهذا أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بعد التعديل، ومن الجدير بالذكر أن المحافظات أعلنت عن نتائج الاعتراضات حتى هذه اللحظة هي:-

تربية الرصافة 1.

تربية الرصافة 3.

تربية النجف الأشرف.

تربية القادسية.

تربية كربلاء.

تربية ميسان.

تربية ذي قار.

ومن المنتظر إعلان باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة فتابعوا معنا لمعرفة كل ما هو جديد.

استخراج نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 ذي قار وعموم المحافظات

يمكن الآن لجميع الطلاب استخراج نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول بعموم المحافظات التي أعلنت عن النتائج رسمياً، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-