طريقة عمل البغاشة بالمكسرات أجمل حلويات العيد

تعتبر البغاشة بالمكسرات من أجمل الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة، وهي لذيذة الطعم وقوامها مقرمش وهش، ومكوناتها بسيطة متوفرة في المطبخ تجعلنا نقوم بتحضيرها بكل سهولة، ثم نقدمها في أول أيام العيد مع الشاي والحليب، كما نجد الأطفال يقبلون على تناولها بشكل دائم لذلك قومنا بتجهيزها في البيت بدلاً من شرائها من محلات الحلواني حتى نضمن السلامة لأسرتنا، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل البغاشة بالمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل البغاشة بالمكسرات

تتكون هذه الحلوى اللذيذة من بعض المقادير البسيطة والتي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

2 كوب من الدقيق الأبيض.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ماء للعجن حسب احتياج العجين.

ربع كوب من السمن لفرد العجينة.

زيت نباتي للقلي.

2 كوب من الشربات ثقيل القوام.

للتزيين مكسرات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل البغاشة بالمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء عميق ونضيف به الدقيق، والملح، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض، ثم نضيف البيضة، والفانيليا ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات تمامًا. نقوم بإضافة الماء بالتدريج، ثم نعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى ترتاح لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى أربع كرات متساوية في الحجم. نقوم بفرد كرات العجين على سطح متساوي مرشوش بقليل من الدقيق حتى تصبح رقيقة، ثم نقوم بدهن طبقات العجين بالسمنة ونضعها على بعضها. بعد ذلك نفردها بالنشابة مرة ثانية ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم نخرجها من الثلاجة ونشكلها على شكل مربعات صغيرة حسب الرغبة.

طريقة تسوية البغاشة بالمكسرات

نحضر مقلاة عميقة ونضع بها كمية زيت غزيرة ونتركها على نار متوسطة حتى تسخن، ثم نضع قطع البغاشة في الزيت الساخن ونقلب من حين لأخر حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نرفع القطع من الزيت ونضعها على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد، بعد ذلك نضعها في الشربات البارد لمدة دقيقتين حتى تتشرب جيدًا، ثم ترفع من الشربات وتوضع في طبق التقديم وتزين بالمكسرات وتقدم بألف صحة وهنا.