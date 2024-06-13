كل المحافظات.. لينك نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول بصيغة PDF موقع نتائجنا

تواصل مئات الآلاف من طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بحثهم المستمر عن نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي 2024، حيث تم إجراء هذه الاختبارات في جميع المحافظات العراقية، تمثل هذه النتائج مرحلة مهمة في مسار تعليم الطلاب، وتنتظر العديد من الأسر النتائج لمعرفة تقييم تحصيل أبنائها وبناتها خلال العام الدراسي.

كيف احصل على نتيجة الثالث متوسط 2024؟

بدأت عمليات التصحيح ورصد درجات طلاب الصف الثالث المتوسط للدور الأول من العام الدراسي 2024 في العراق، وفقًا لتصريحات الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، يأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء اختباراتهم، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التصحيح والرصد مدة تقرب من أسبوعين، بهدف الإعلان عن النتائج بشكل رسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في جميع محافظات العراق.

تم تخصيص رابطين رسميين، وهما موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع “نتائجنا”، لنشر نتائج الصف الثالث المتوسط وجميع المراحل التعليمية الأخرى، يهدف ذلك إلى تسهيل الاستعلام الإلكتروني لأولياء الأمور والطلاب، وتوفير وسيلة موثوقة وسهلة للوصول إلى النتائج بمجرد إعلانها رسميًا.

نتائجنا الثالث المتوسط 2024 كل المحافظات

استمرت عملية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 على موقع “نتائجنا” منذ يوم انتهاء امتحانات نهاية العام، وتتطلب وزارة التربية والتعليم العراقية وقتًا كافيًا لإتمام عمليات تصحيح ورصد الدرجات للدور الأول، حيث ستتم رفع هذه النتائج على المواقع الرسمية الخاصة بهم؛ للاطلاع على نتيجتهم، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية بسهولة: