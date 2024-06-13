طريقة الاستعلام عن نتائج البريد المصري 2024 والوظائف المطلوبة

تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالمسابقة التي قد قام بها البريد المصري وذلك لعام 2024، وقد شارك في هذه المسابقة الكثير من الأفراد الذين يقدر عددهم بالآلاف، وذلك من أجل الحصول على إحدى الوظائف التي يوفرها البريد والتي تم الإعلان عنها، وقد تم القيام بتحديد رابط الإلكتروني يستطيع الفرد من خلاله أن يستعلم عن نتيجة المسابقة، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن النتيجة في غضون الأيام القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد المصري 2024

يمكن الحصول على نتيجة مسابقة البريد المصري والتي قد تم انعقادها لشغل الوظائف الخالية بالبريد، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بال وظائف الحكومية .

الضغط على كلمة “استعلام”.

كتابة الرقم الخاص بالطلب الذي تم تقديمه.

تدوين الرقم القومي للبطاقة الشخصية للمتقدم.

النقر على أيقونة “الاستعلام”.

الانتظار بعض الوقت إلى أن يتم الإفصاح عن تفاصيل النتيجة.

الوظائف المطلوبة في البريد المصري

قامت الهيئة المصرية للبريد بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة به، والتي تم عمل المسابقة من أجل إشغالها، وهذه الوظائف هي:

مهندس تخطيط النقل.

خدمة عملاء.

مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

أخصائي بريد.

محامِ من الدرجة الثالثة.

مهندس ميكانيكا سيارات.

أخصائي مكتب بريد.

الشروط الموضوعة للحصول على الوظيفة

قامت هيئة البريد في إطار ما تقدمه من معلومات بشأن الوظائف الشاغرة بالبريد المصري بتحديد بعض الشروط التي يجب أن يتمتع بها كل من يقدم على هذه الوظائف، وهي: