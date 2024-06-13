شوف هتقدر تضحي ولا لا.. أسعار الأضحية 2024 في مصر قبل عيد الأضحى بأيام

أسعار الأضحية 2024 في مصر يتساءل عنها جميع المسلمين، وذلك لاقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي يكون مسلمون فيه بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وذلك تخليدًا لذكرى الأضحية التي قام بها سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام وتختلف من خراف وعجول وجمال وغيرها ولكل منهما سعر مختلف.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

تختلف هذه الأسعار باختلاف نوع الأضحية فيوجد لحم الضأن ويبلغ متوسط سعر الأضحية فيه من 10000 إلى 15500 جنيه وهذا الاختلاف نتيجة لاختلاف الوزن يتراوح وزنها من 50 إلى 70 كيلو جرام.

أما عن الأبقار فيبلغ متوسط سعر الأضحية من 41 ألف جنيه إلى 63 ألف جنيه في وزن يتراوح من 250 كيلو إلى 350 كيلو.

أما الجاموس فيبلغ سعر متوسط الأضحية فيه من 45 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه، وذلك تبعًا لوزنها أيضًا فهو يتراوح من 300 إلى 400 كيلو جرام.

كيفية اختيار الأضحية

هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء الأضحية وهي:

التأكد من أن هذه الأضحية خالية من أي أمراض وذات صحة جيدة.

اختيار أضحية تتناسب مع احتياجاتك الشخصية وميزانيتك التي وضعتها على الأضحية.

المقارنة بين أسعار الأضاحي المختلفة قبل الشراء.

كيفية التأكد من جوده لحم الأضحية بعد الشراء

يجب التأكد من جودة لحم الأضحية وذلك بعدة طرق منها: