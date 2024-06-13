شوف اسمك فيهم.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في الآونة الأخيرة في دولة العراق زادت مؤشرات البحث حول معرفة قوائم الأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والتي تم الموافقة على طلبها، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالتأكيد أنها سوف تدعم أولئك المواطنين الذين قاموا بتقديم طلب للحصول على دعم ذلك البرنامج الاجتماعي، وأعلنت أيضا أنها سوف تقدم لهم المساعدات المالية بقدر كافي حتي يستطيع المواطن العراقي العيش بمستوي اجتماعي مناسب، وتم إصدار إعلان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه باستطاعة المواطن العراقى البحث ومعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والذي سنتحدث عنه في هذا المقال بالتفصيل.

خطوات معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024

يود الكثير من المواطنين الذين قاموا بالتقديم على طلب الرعاية الاجتماعية معرفة ماهية الشروط والمتطلبات لقبول طلب الرعاية الاجتماعية الخاص بهم، ويودون أيضا معرفة هذه الأسماء التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكنك معرفة كل هذا عبر اتباع سلسلة الخطوات التالية:

في البداية عليك بالدخول إلي الموقع الأساسي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منصة مظلتي.

عند تسجيل الدخول عليك بتسجيل الرمز في مكانه المناسب.

ثم تقوم بالضغط فوق كلمة استعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

عليك بكتابة رقم البطاقة الخاص بك بدقة.

في النهاية تقوم بالنقر فوق كلمة استعلام، وستظهر لك كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الخاصة بدولة العراق.

تقوم بعد ذلك بتحميل ملفات أسماء المقبولين في ذلك البرنامج بكافة المحافظات.

بعد تحميل كافة الملفات تقوم بالبحث عن الاسم الذي توده ضمن هذه الملفات.

عليك بتحقيق كافة الالتزامات والشروط حتي تحصل على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق.

متطلبات القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024

يعد برنامج الرعاية ذلك من أكثر البرامج أهمية للمواطنين في دولة العراق، لذا يود الكثير من الناس معرفة ماهي الشروط والمتطلبات للتقديم في ذلك البرنامج، وهذه الشروط كالتالي: