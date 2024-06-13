“عااااجل وهام” إعلان عيدية وزارة العمل للمتقاعدين بالعراق اليوم “كيفية الاستعلام عنها؟

الكثير من المواطنين يتساءل عن هل تم إطلاق عيدية وزارة العمل العراق للمتقاعدين ببغداد، وأجابت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الموافق 13 حزيران 2024 على هذه التساؤلات الكثيرة من قبل المواطنين، وأكدت أنه في اجتماع اليوم سوف يتم صرف عيدية الأضحى المبارك المتقاعدين من العمال المضمونين، كما أنها أوضحت قد استكملت كافة الإجراءات اللازمة لذلك، لذا؛ تابع معنا السطور التالية التي سوف نوضح لكم موعد صرف عيدية الأضحى وكيفية الاستعلام عنها.

عيدية وزارة العمل العراق للمتقاعدين 2024

في -صباح اليوم- أكدت مصادر مسؤولة بوزارة العمل عن أهمية مراجعة المتقاعدين في المنافذ المحددة من أجل تسليم عيدية وزارة العمل العراق للمتقاعدين التي سوف يتم صرفها لهم.

بالإضافة إلى ذلك قام المدير العام بدعوة جميع الأشخاص المستحقين لهذه العقدية بالالتزام بالمواعيد التي سوف يتم تحديدها، وذلك من أجل تسهيل عملية صرف العيدية بأسرع وقت، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاهتمام والتقدير بالعمال المتقاعدين، وتعد خطوة مهمة التي تعبر عن الاهتمام بهم وتقديم لهم خدمات مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كيفية الاستعلام عن عيدية وزارة العمل العمال المتقاعدين المضمونين

يتساءل الكثير من العمال المتقاعدين عن كيفية الاستعلام عن العيدية التي قدمتها وزارة العمل -صباح اليوم- الخميس الموافق 13 يونيو 2024، وأوضح المدير العام لدائرة التضامن أنه من الممكن الحصول على العيدية المقدمة من خلال التوجه إلى ماكينات الصرف الآلي والاستعلام عنها من خلال حساباتهم البنكية.

والجدير بالذكر أن هذه العادة تعتبر من الحوافز المالية التي تمنحها الحكومة لدى المواطنين في المناسبات الدينية السعيدة مثل عيد الأضحى، وتعد أيضا هذه العيدية واحدة من مظاهر الرعاية الاجتماعية التي أطلقها النظام القومي، حيث يأتي هذا المجهود من قبل الحكومة وذلك من أجل تخفيف العبء المالي لدى الأشخاص المتقاعدين.

وإظهار الاهتمام بهم خلال هذه الأيام المباركة، وإضافة إلى ذلك بأنه سوف يتم صرف هذه العيدين وفقا للشروط والضوابط التي تم العمل بها من قبل، وذلك بهدف هو الوصول إلى الطبقات المؤهلة لذلك حتى يتم توزيعها بشكل عادل ومنصف لكافة الأشخاص المتقاعدين.