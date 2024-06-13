من خلال منصة مصر الرقمية.. اعرف طريقة إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين 2024

مع ارتفاع الأسعار وغلاء كافة الموارد، يبحث المواطن الفقير عن طريقة لتسجيل زوجته المحرومة ببطاقة التموين للعام الجديد 2024، حيث أعلنت وزارة التموين عن إمكانية إضافة المواطن زوجاتهم إلى بطاقة التموين، حيث يعيش الكثير من الناس ظروف اقتصادية متعبة ومعلمة للغاية، واكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية والخارجية عن تسهيل التقديم على إضافة الزوجة إلى البطاقة الخاص بالتكوين عبر رابط الكتروني، وفذ هذا المقال سوف نعرض كيفية التقديم والشروط المطلوبة.

متطلبات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بإضافة عدة شروط ومتطلبات حتي يتمكن الأشخاص من إضافة زوجاتهم بسهولة في بطاقة الموين، وتلك الشروط كالتالي:

يجب أن يملك الزوج بطاقة تموينية تحمل اسمه.

تعد الزوجة شخص مقسد على نظام الدعم التمويني.

وجود وصل كهرباء بمكان السكن الخاص بالزوج.

حافظة بلاستيكية اوفايل لحفظ المستندات والأوراق المقدمة.

كيفية إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين

سهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية والخارجية طريقة إضافة الزوجة على الطاقة التموينية للزوج، حيث قامت بإنشاء رابط خاص للتقديم، والتسجيل عليه من المنزل، وذلك باتباع هذه. الخطوات البسيطة: