احصل عليها الآن.. نسخة جديدة من الواتساب الذهبي WhatsApp Gold هتبهرك بمميزاتها الخيالية

احصل على نسخة جديدة من الواتساب الذهبي WhatsApp Gold V11.45 تحقق جميع متطلبات المستخدمين، حيث يعد نسخة واتساب جولد إصدارًا مهمًا ومنتشرًا بشكل واسع، تزايدت شعبيته بفضل العديد من الميزات الفريدة التي يوفرها والتي غالبًا ما تكون غير متاحة في النسخة الأصلية من التطبيق.
نسخة جديدة من الواتساب الذهبي
يتميز الواتساب الذهبي بالعديد من الامتيازات، بما في ذلك التحسينات الكبيرة التي تحسن بشكل كبير تجربة المستخدم للتطبيق، تأتي النسخة الجديدة الواتساب الذهبي بانتظام لتصحيح مشاكل المستخدمين وإضافة ميزات جديدة تتناسب مع الاحتياجات الحالية، حيث وصلت نسبة توافق التطبيق مع أجهزة الأندرويد إلى 90%.
كما يتميز الواتساب الذهبي بخصائص عديدة تزيد من خصوصيته، مثل إمكانية إخفاء آخر ظهور للمستخدم وتنظيم قراءة القصص، إلى جانب إمكانية الرد التلقائي والرد على الرسائل، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإصدار الجديد من WhatsApp Gold وضع الليل الذي يسهم في راحة المستخدمين أثناء الاستخدام الليلي، وقد تم حل جميع مشاكل السمات بشكل كامل في هذا الإصدار.
مميزات واتساب جولد النسخة الجديدة
ويقعدد لكم موقعنا “البديل” المميزات الخرافية التي يتضمنها الإصدار الجديد من الواتساب الذهبي، وهي كالتالي:
- تم تصميم الواتساب الذهبي ليكون مضادًا للحظر، مما يعني استقرار استخدامه على المدى الطويل.
- يتيح الإصدار الجديد تمديد حالة الواتساب تلقائيًا لأكثر من 30 ثانية.
- يتمكن المستخدمون من فصل الواتساب الذهبي عن الإنترنت بشكل مستقل.
- خاصية تسمح بإخفاء لوحات القراءة في الدردشات.
- يمنع حذف النصوص التي تمت قراءتها.
- يتيح الواتساب الذهبي للمستخدمين إيقاف التنبيهات المزعجة التي تخبر الآخرين بتحديث حالتهم.
- يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات الخصوصية بشكل دقيق لأشخاص معينين في المحادثات.
- يتيح للمستخدمين إضافة قفل للمحادثات السرية باستخدام رمز لإخفاء النقاشات.
- يمكن تشغيل التسجيلات الصوتية تلقائيًا دون الحاجة للنقر على زر التشغيل.
- يتيح واتساب جولد إمكانية تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل لراحة العين أثناء الاستخدام الليلي.
- تم حل جميع مشاكل تنزيل الثيمات.
- القدرة على الرد التلقائي بدون مواجهة أي مشاكل أو عوائق.
- يسمح للمستخدمين بتنزيل حالة الواتساب بسهولة وسرعة.
- يمكن للمستخدمين إزالة أي وجوه تعبيرية تم تحميلها.