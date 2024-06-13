عااجل.. وزارة التربية العراقية تعلن نتائج اختبارات نظام التسريع في جميع المحافظات

زاد الاهتمام بالبحث عن نتائج اختبارات نظام التسريع لعام 2024 بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بدءا من المرحلة الابتدائية، مرورا بالمرحلة المتوسطة، وصولا إلى المرحلة الإعدادية، وقد لاحظنا تزايدا ملحوظا في محاولات الطلاب وأولياء الأمور للحصول على هذه النتائج عبر الإنترنت، وفي هذا السياق، يسرنا أن نعلمكم بأن وزارة التربية قد أعلنت اليوم، الخميس 13 يونيو 2024، عن نتائج اختبارات نظام التسريع للعام الحالي، شمل هذا الإعلان كافة الطلبة والتلاميذ من جميع أنحاء العراق، باستثناء إقليم كردستان، سوف نقوم الآن باستعراض النتائج التفصيلية، لنقدم لكم صورة شاملة حول أداء الطلاب في هذه الاختبارات.

الاعلان عن نتائج التسريع

من خلال هذه المقالة، سوف نتناول كل ما يتعلق بنتائج نظام التسريع لعام 2024 بالتفصيل، حيث نهدف إلى تزويدكم بكل المعلومات الضرورية حول هذا الموضوع المهم، نأمل أن تجدوا في التفاصيل القادمة كل ما تحتاجون معرفته بخصوص هذا الإعلان الجديد من وزارة التربية، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة التعليم والتطوير الأكاديمي في العراق.

شروط التقديم في اختيار التسريع