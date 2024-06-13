طريقة عمل منسف اللحم في المنزل بمذاق شهي لإفطار يوم عرفة

يعتبر المنسف من الأكلات الدسمة الشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص، والتي تعبر عن كرم وحسن ضيافة أهل المنزل، ويتكون المنسف من أرزٍ باللحم أو الدجاج وخليط بالصنوبر ومجموعة من المكسرات والبقدونس المفروم، هذا بالإضافة إلى تقديم لبن الجميد بجانب هذه الوصفة، للحصول على مذاق رائع ومميز، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل هذه الوصفة.

مكونات عمل منسف اللحم في المنزل

تتمثل مكونات هذه الوصفة في النقاط التالية:

3 كيلو جرام من لحم الخروف المقطع والمنقوع في الماء والخل لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

لبن الجميد بعدد مكعبين منقوع لمدة ليلة كاملة.

800 جرام من الأرز المغسول.

50 مللي من الزيت النباتي.

البصل بعدد حبة واحدة مقطعة إلى أربع قطع.

5 جرام من الكركم الأصفر.

ورق الغار بعدد أربع ورقات.

الصنوبر على حسب الرغبة.

40 جرام من البقدونس المفروم.

الماء على حسب الرغبة.

5 جرام من الملح.

طريقة عمل منسف اللحم

يمكن القيام بعمل هذه الوصفة من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية: