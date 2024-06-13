طريقة عمل منسف اللحم في المنزل بمذاق شهي لإفطار يوم عرفة

يعتبر المنسف من الأكلات الدسمة الشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص، والتي تعبر عن كرم وحسن ضيافة أهل المنزل، ويتكون المنسف من أرزٍ باللحم أو الدجاج وخليط بالصنوبر ومجموعة من المكسرات والبقدونس المفروم، هذا بالإضافة إلى تقديم لبن الجميد بجانب هذه الوصفة، للحصول على مذاق رائع ومميز، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل هذه الوصفة.
مكونات عمل منسف اللحم في المنزل
تتمثل مكونات هذه الوصفة في النقاط التالية:
- 3 كيلو جرام من لحم الخروف المقطع والمنقوع في الماء والخل لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- لبن الجميد بعدد مكعبين منقوع لمدة ليلة كاملة.
- 800 جرام من الأرز المغسول.
- 50 مللي من الزيت النباتي.
- البصل بعدد حبة واحدة مقطعة إلى أربع قطع.
- 5 جرام من الكركم الأصفر.
- ورق الغار بعدد أربع ورقات.
- الصنوبر على حسب الرغبة.
- 40 جرام من البقدونس المفروم.
- الماء على حسب الرغبة.
- 5 جرام من الملح.
طريقة عمل منسف اللحم
يمكن القيام بعمل هذه الوصفة من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب القيام بتجهيز إناء عميق والقيام بوضع كلًا من اللحم والبصل وورق الغار ووضع ماء كافي على هذه المكونات والقيام بوضعه على النار.
- ثم القيام بترك المكونات على النار لمدة نصف ساعة لحين أن يغلي الماء، ثم يجب القيام بازالة الرغوة البيضاء التي تتواجد على سطح الإناء.
- بعد ذلك يجب القيام بتجهيز إناء الخلاط الكهربائي والقيام بوضع الجميد والقليل من الماء والقيام بخلط المكونات جيدًا لحين الحصول على خليط متجانس.
- ثم القيام بإضافة خليط الجميد إلى اللحمة والقيام بترك المكونات تغلي لمدة 90 دقيقة على نار متوسطة لحين أن تصبح اللحمة ناضجة تمامًا.
- بعد أن تصبح اللحمة ناضجة نقوم بوضع الخليط في المصفاة والقيام بترك الماء الخاص باللحم جانبًا، من أجل القيام باستخدامه في وقت لاحق.
- وضع الزيت في المقلاة لحين أن يسخن ثم القيام بإضافة الصنوبر إلى الزيت لحين أن يأخذ اللون الذهبي، والقيام بتصفية الصنوبر وتركه جانبًا للاستخدام لاحقًا.
- تجهيز إناء والقيام بوضع كلًا من الأرز والكركم والملح والقيام بوضع 800 مللي من مرق اللحم عليه، ثم القيام بوضع الإناء على النار.
- ترك الأرز على درجة حرارة منخفضة لحين أن يصبح الأرز ناضجًا تمامًا.
- وأخيرًا يجب القيام بوضع الأرز في طبق التقديم ثم القيام بوضع اللحم على سطح الأرز، ثم القيام بتزيين سطح الطبق بالبقدونس والصنوبر.