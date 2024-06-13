تحميل ملفات pdf نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 وزارة التربية العراقية epedu gov iq

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الثالث المتوسط بفارغ الصبر، فهي تعد مرحلة مفصلية في تحديد مستقبلهم الأكاديمي. منذ انتهاء اختبارات الدور الأول، يعيش الطلاب وأولياء الأمور في حالة من التوتر والقلق الشديد لمعرفة نتائجهم. تعد هذه النتائج حاسمة في جميع المحافظات العراقية، حيث تعتبر من أهم النتائج التي ينتظرها الجميع خلال هذه الفترة. قامت وزارة التربية العراقية بتوفير عدة طرق للاستعلام عن النتائج، إما من خلال زيارة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، أو من خلال الاستعلام الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول نتائجنا

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات ستكون النتائج متاحة ورقياً وإلكترونياً، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها عبر موقع نتائجنا الإلكتروني. لمعرفة النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط.

اختيار نتيجة الدور الأول.

الانتقال إلى قائمة بجميع المحافظات العراقية.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على أيقونة تنزيل المتاحة بجانب المحافظة.

تحميل النتيجة بصيغة PDF على الجهاز.

الاستعلام عن النتيجة باستخدام اسم الطالب أو رقم المقعد.

عرض النتيجة خلال لحظات.

نتائج الثالث المتوسط موقع وزارة التربية العراقية

لم تحدد وزارة التربية العراقية موعداً محدداً للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون متاحة قريباً. يمكن الاستعلام عن النتائج أيضاً عبر الموقع الوزاري باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار نتيجة الثالث المتوسط للدور الأول.

إدخال اسم الطالب بالكامل أو الرقم الامتحاني.

الضغط على أيقونة استعلام.

عرض النتيجة فور توافرها على الموقع.

هذه الإجراءات تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسرعة ودقة، مما يخفف من حدة التوتر والقلق التي تصاحب فترة انتظار النتائج.