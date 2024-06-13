سلي العيال تحت التكييف.. تردد قناة وناسة كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات.. لولو جابت لبس العيد وهتعيد

قناة وناسة للأطفال هي واحدة من القنوات الفضائية المخصصة لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال باللغة العربية، تتميز هذه القناة بتقديم برامج تعليمية وترفيهية تجمع بين الفائدة والمتعة، مما يجعلها محبوبة ومتابعة من قبل العديد من الأطفال وأولياء الأمور في العالم العربي، تسعى وناسة للأطفال إلى تقديم محتوى يساهم في تطوير مهارات الأطفال الذهنية والاجتماعية من خلال برامج تعليمية تفاعلية، أفلام كرتونية مشوقة، ومسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تركز القناة على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، وذلك من خلال محتوى يعزز حب الاستطلاع والتعلم والاكتشاف، بفضل تنوع برامجها وحرصها على تقديم محتوى ملائم وآمن، أصبحت قناة وناسة للأطفال وجهة أساسية للأطفال وأسرهم، حيث تتيح لهم الاستمتاع بوقت ممتع ومفيد في نفس الوقت.

مميزات قناة وناسه للاطفال

قناة وناسة للأطفال تعد واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية العربية الموجهة للأطفال، وتمتاز بعدة مميزات تجعلها وجهة مفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

تركز القناة على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يتماشى مع القيم الأخلاقية والتربوية، مما يساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية بشكل إيجابي.

تتضمن برامجها العديد من الأنشطة والألعاب التعليمية التي تعزز التعلم النشط وتحبب الأطفال في المعرفة من خلال التفاعل والمشاركة.

تردد وناسه على نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد وناسه على عرب سات