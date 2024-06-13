جميع المحافظات.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا الرسمي في نينوي والبصرة والكرخ ودهوك

تصدرت نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الماضية لذلك يشعر طلاب هذه المرحلة في العراق بحالة من الخوف والتوتر النفسي والقلق خلال فترة الامتحانات النهائية، وهذا الأمر شائعاً بين عدد كبير من الطلاب في هذه المرحلة التعليمية، وبعد انتهاء الامتحانات النهائية ومرور بضعة أيام، يبدأ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في البحث عن النتائج بترقب كبير، ومن المتوقع أن تعلن النتائج عبر موقع “نتائجنا” والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في العراق خلال الأيام القادمة.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

أبدى الدكتور إبراهيم الجبوري شكره وتقديره لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك لوزارتي الصحة والداخلية، وكافة الجهات المختصة والمسؤولة التي اهتمت باللجان خلال فترة امتحانات الصف الثالث المتوسط، وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلت لضمان سير الامتحانات بسلاسة، والتي استمرت لمدة ستة عشر يوماً في جميع أنحاء العراق، بدون تلقي أي شكوى من الطلاب، وتم توفير جميع وسائل الراحة للطلاب، بما في ذلك توفير مياه الشرب في جميع اللجان، كما أوضحت الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم أنه تم دمج اختبار مادة التربية الدينية مع مادة اللغة العربية، وسيتم توزيع الدرجات النهائية بين المادتين والإعلان عنها مع النتائج النهائية، ومن المتوقع ظهورنتائج الثالث متوسط 2024 دور اول خلال الفترة المقبلة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من خلال اتباع الطريقة التالية: