الآن رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة yemenexam.com صنعاء وعموم المحافظات

لم يفصلنا عن نتائج التاسع اليمن 2024 إلا ساعات قليلة حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن نتائج تلك المرحلة للعام الحالي، وسيقوم وزير التربية والتعليم في اليمن باعتمادها ويعلن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات والمدن اليمنية سواء في الشمال أو الجنوب، وشهدت الأيام القليلة الماضية تزايد عمليات البحث من قبل طالبات طلاب الصف التاسع الأساسي وأولياء أمورهم بهدف معرفة وموعد إعلان نتائج الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2024، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن جميع نتائج الصف التاسع الأساسي سيتم إعلانها إلكترونياً عبر موقع الوزارة، لتسهيل الوصول إلى النتائج على جميع الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج التاسع اليمن 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن الانتهاء من كافة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف التاسع لهذا العام الدراسي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن عملية تجهيز النتائج جارية حاليًا، ليتم اعتمادها قريبًا من قبل وزير التربية والتعليم اليمني، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أشارت إلى أن امتحانات الصف التاسع قد اختتمت بنجاح في جميع المحافظات اليمنية، حيث لم يتم تسجيل أي مخالفات من جانب الطلاب.

خطوات استخراج نتائج التاسع اليمن 2024

يتاح لكافة طلاب هذه المرحلة استخراج نتائج التاسع اليمن 2024 من خلال تنفيذ التعليمات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

حدد قسم “خدمات التعليم”.

اضغط على خيار “نتائج الصف التاسع اليمن 2024”.

أدخل السنة الدراسية 2024.

اكتب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط بعد ذلك على زر “عرض النتيجة”.

بعد ذلك، ستظهر النتيجة فورًا مع المجموع الذي حصل عليه الطالب.

بالإضافة إلى ذلك، وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن وسيلة أخرى للاستعلام عن نتائج الصف التاسع لعام 2024 عبر الهاتف المحمول، وذلك من خلال: