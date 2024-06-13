“عيد على حبايبك” بطاقات عيد الاضحى 2024

يكثر البحث عن بطاقات عيد الاضحى 2024 وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، فقد أعلنت دار الإفتاء وهيئة الأرصاد أن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 سيوافق يوم الأحد المقبل بتاريخ السادس عشر من شهر يونيو 2024، أي بعد 48 ساعة من الآن، الأمر الذي تسبب في زيادة البحث عن رسائل وعبارات وبطاقات التهنئة بحلول تلك المناسبة العظيمة عند المسلمين.

بطاقات عيد الاضحى 2024

يستخدم المسلمين بطاقات وعبارات التهنئة بعيد الاضحي المبارك لتقديم التهاني والمعايدات للأسرة والأهل والأحباب في أي مكان، حيث يتم كتابة تلك العبارات على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصميمها على برامج أو إرسالها من خلال رسائل MMs على الهاتف الجوال، أو طباعة تلك العبارات في بطاقات ورقية مزينة بصورة الكعبة الشريفة أو بصورة الدبلونات والأضاحي وتوزيعها، وفيما يلي نوضح نماذج بعبارات التهنئة في بطاقات عيد الأضحى المبارك: