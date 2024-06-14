“أشهر بيس بين المتابعين” تنزيل لعبة فيفا موبايل 2024 الاصدار الأخير على أجهزة للأندرويد والآيفون.. العب واستمتع مع أصحابك

تنزيل فيفا 2024، لعبة فيفا من أهم العاب الفيديو التي انتشرت في السنوات الأخيرة وقام بتحميلها مئات الملايين حول العالم على كافة الأجهزة الالكترونية بمختلف انظمتها سواء بلايستيشن أو اكس بوكس أو ويندوز او هواتف ذكية بنظامي الاندرويد و ال IOS، وقد جذبت اللعبة اليها فئات المراهقين والشباب الذين يحبون رياضة كرة القدم ويتابعون نجومها العالميين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل فيفا 2024 على الهواتف المحمولة.
تنزيل فيفا 2024 على هواتف الاندرويد
لعبة فيفا هي واحدة من أكثر الألعاب الالكترونية شهرة والأعلى تحميلا ومنذ اصدارها لأول مرة نجحت في جذب جمهور كبير بسبب تقنياتها المرتفعة والجرافيك المميز مما جعلها تحاكي الواقع بشكل كبير بالإضافة الى انها سلسة الاستخدام ويسهل للاعب التحكم بها والتفاعل معها، وقد عملت الشركة المطورة للعبة فيفا على توفير العديد من الخصائص المميزة بها وتوفيرها لشريحة كبيرة من العملاء عبر اتاحتها على كافة الأجهزة التكنولوجية، ويمكن لمحبي لعبة فيفا والراغبين في خوض تجربة لعب مثيرة وشيقة تنزيلها على هواتفهم المحمولة، ونستعرض لكم فيما يلي خطوات تنزيل فيفا 2024 على الموبايلات بنظام الاندرويد :
- من هاتفك الشخصي ادخل الى تطبيق المتجر جوجل بلاي.
- اكتب في الشريط العلوي المخصص للبحث اسم اللعبة FIFA 24.
- ستظهر لك مجموعة من الألعاب في نتائج البحث ادخل الى اللعبة الأصلية ثم اضغط على “تنزيل”.
- سيتم الانتهاء من تثبيت اللعبة خلال لحظات افتحها من هاتفك وابدء اللعب.
تنزيل فيفا 2024 على الايفون
أما أصحاب هواتف الايفون فيمكنهم تنزيل فيفا 2024 على هواتفهم على النحو التالي :
- فتح الآب ستور من الهاتف.
- البحث عن اللعبة عبر كتابة FIFA 24 في محرك البحث.
- الضغط على ايقونة “تنزيل” الموجودة بجانب اللعبة.
- الانتظار حتى انتهاء عملية التثبيت بنجاح.