أسرع طريقة لتنظيف الممبار.. ٣ طرق متخطرش علي بال العفريت لتنظيف الممبار بجد هتبهرك وندمت إني معملتهاش كدا من زمان

الممبار من الأطباق الشهية على المائدة المصرية، ولكن الكثير من ربات البيوت يتخوفن من صعوبة تنظيفه واستهلاكه للكثير من الوقت والجهد، ويفضلن شرائه جاهزا من المطاعم. لكن مع دخول عيد الأضحى وتوفره بعد ذبح الأضحية في المنازل، تجد الكثيرات أنفسهن مضطرات لتنظيف كمية من الممبار، ويبحثن عن طريقة سهلة لتنظيفه تنظيف الممبار، وتحضيره قد يبدو مهمة صعبة، ولكن باتباع الخطوات الصحيحة وتجنب الأخطاء الشائعة، يمكن لأي ربة منزل إعداد هذا الطبق التقليدي بسهولة.

طريقة تنظيف الممبار في المنزل

أثناء عملية تحضير الممبار، هناك أخطاء شائعة يجب تجنبها، لضمان الحصول على طبق شهي وخالٍ من المشكلات. من هذه الأخطاء، عدم تنظيف الممبار جيدا، مما قد يسبب طعما غير مستساغ ورائحة كريهة، كذلك، عدم طهي الممبار بشكل كافٍ، فقد يؤدي ذلك إلى عدم نضجه بالكامل وصعوبة هضمه، بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث أن يتم حشو الممبار بكمية زائدة من الأرز أو الحشوة، مما قد يؤدي إلى تمزقه أثناء الطهي.

أسرع طريقة لتنظيف الممبار

للتنظيف السريع والفعال للممبار بأقل مجهود، هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها. أولا، قومي بقلب الممبار بحيث يكون الجزء الداخلي في الخارج، ثم اشطفيه جيدا تحت الماء الجاري لإزالة الشوائب العالقة، بعد ذلك، استخدمي ملعقة صغيرة لكشط الطبقة الداخلية بلطف، للتخلص من أي بقايا غير مرغوب فيها، ثم انقعي الممبار في ماء دافئ مضاف إليه قليل من الخل وعصير الليمون لمدة نصف ساعة، هذه الخطوة تساعد في التخلص من الروائح الكريهة وتعقيمه. أخيرا، اشطفي الممبار مرة أخرى بالماء النظيف وجففيه بورق مطبخ نظيف.

طريقة تنظيف الممبار:

بعد شراء الممبار، قومي بقلبه على الوجه الداخلي وضعيه في ماء مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم وكوب من الخل، سيحدث فوران نتيجة تفاعل البيكربونات مع الخل.

استخدمي سكينا لإزالة الدهون العالقة بالممبار، ثم اغسليه بالماء مرة أخرى وضعيه في الدقيق بعد تصفيته من الماء.

من أسرار تنظيف الممبار هو تدليكه بالملح الخشن مع الدقيق لمدة عشر دقائق.

انقعي الممبار في الخل والماء لمدة ربع ساعة إضافية، مما يساعد في التخلص من الروائح الكريهة وجعل الممبار ناصع البياض.

خطوات تنظيف الممبار باستخدام الخلاط:

انتشرت مؤخرا طرق مبتكرة لتنظيف الممبار، وأبرزها استخدام الخلاط، التي اعتمدتها العديد من ربات البيوت بعد انتشارها، على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو على يوتيوب، بهذه الطريقة، ستحصلين على ممبار نظيف وخالٍ من الروائح الكريهة باستخدام الخلاط.

قومي بإحضار كمية الممبار، حوالي كيلو، بعد إزالة الدهون المتكتلة عليه، وضعيها في الخلاط للتخلص من الروائح الكريهة.

اغسلي الممبار جيدًا بالماء من الصنبور، ثم اقلبيه للجهة الداخلية وضعيه في الماء مرة أخرى، بعد ذلك، ضعي كيلو الممبار في الخلاط بدون السكين الموجودة في الكبة، واستخدمي أداة الخفق المستخدمة للبيض.

قبل تشغيل الخلاط، أضيفي كيسا من الملح، وابدئي بالسرعة الأولى، ثم زيدي السرعة تدريجيا للحصول على نتيجة مميزة.

بعد الخفق، صفي الممبار من الأوساخ، واغسليه جيدا بالخل والملح.

تنظيف الممبار باستخدام البيكنج بودر

طريقة تنظيف الممبار باستخدام البيكنج بودر هي واحدة من الطرق التقليدية المعروفة لتحضير الممبار، ويفضل تقطيع الممبار إلى قطع صغيرة، لسهولة التعامل معه بهذه الطريقة البسيطة، تكونين قد أتممتِ عملية تنظيف الممبار باستخدام البيكنج بودر، مما يجعله جاهزا للاستخدام في إعداد أشهى الأطباق التقليدية.