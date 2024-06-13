كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

موضوع التحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق خاصة للدفعة الأخيرة من المنحة يمثل جزءا هاما من الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع حيث تتضمن هذه البرامج الاجتماعية تقديم مساعدات مالية تساهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة وتوفير الحماية والرعاية للأفراد المحتاجين حيث أن منصة مظلتي تعد أداة حديثة تسهل على المستفيدين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتحقق من أهليتهم للحصول على المنحة الاجتماعية كما تتيح هذه المنصة للأفراد إدخال بياناتهم التحقق من وجود أسمائهم ضمن قواعد البيانات المخصصة للبرنامج مما يسهل عملية تقديم الطلبات ويضمن الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للتحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق للدفعة الأخيرة حيث يمكن اتباع الخطوات التالية عبر منصة مظلتي:

قم بزيارة موقع منصة مظلتي على الإنترنت للدخول الى الموقع اضغط هنا

اختر خدمات المساندة الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

اختر رقم الدفعة الخاصة بالدفعة الأخيرة التي تود التحقق منها.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة على سبيل المثال الاسم والرقم الوطني إن وجد.

اضغط على زر البحث لإظهار نتيجة الأهلية.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية

في العادة تتضمن شروط الحصول على المنحة الاجتماعية في العراق عدة معايير وشروط يجب أن يستوفيها المتقدمون الشروط قد تختلف بين برنامج وآخر ولكن عموما تشمل الشروط الأساسية التالية: