moe.gov.ly رابط نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 واستخراج نتائج شهادة الاعدادية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم الليبية

تم الكشف عن رابط نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 من قبل وزارة التعليم في لبيبا وخاصة بعد الانتهاء من أداء الطلاب لهذه الامتحانات حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتائج التعليم الأساسي لهذا العام، وأعلنت عن قرب ظهورها ونتوقع أن يتم ذلك باستخدام أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

رابط نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024

ستعلن عن نتائج هذه المرحلة من خلال مؤتمر صحفي سيقام في مركز الامتحانات الوطني بقرقاش، حيث سيقوم وزير التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج المعتمدة، للاستعلام عن نتيجة هذه المرحلة من خلال الضغط على رابط نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024، وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بتعبئة الحقول الخاصة بالطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

قم بالتحقق من المعلومات المدخلة لضمان الحصول على النتيجة بدقة.

قم بالنقر على خانة “النتيجة” وستعرض درجات جميع المواد بالتفصيل بالإضافة إلى المجموع الكلي للطالب.

نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024

أوضح وزير التعليم أنه لن يتم إعلان عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 حتى يتم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة، وأكد أن عملية التصحيح وتسجيل الدرجات تنفذ بواسطة مجموعة من المتخصصين والخبراء، وستعتمد فور الحصول على موافقة وزير التعليم، وستكون النتائج متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتم توفير رابط نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بسرعة وسهولة، وذلك تجنباً للذهاب إلى المدارس والإدارات التعليمية، من المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه النتائج في غضون الساعات القليلة القادمة بعد المصادقة عليها، مما يسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع عليها باستخدام الاسم ورقم الجلوس فقط، والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات بتلك المرحلة وصل عددهم حوالي 210,000 طالب وطالبة وتم توزيعهم على 1418 لجنة في مختلف مناطق البلاد.