“رزق العيال” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024 …. والتموين تعلن عن الأسر الأولى بالرعاية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، الخبر الذي تصدر قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، والذي يبحث عنه عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية خاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رد وزارة التموين والتجارة الداخلية على الخبر المتداول ، ومن هي الفئات الـأولى بالرعاية ….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة على البطاقات التموينية خلال الأيام المقبلة، وذلك لهعدم وجود الدعم الكافي لصرف مستحقات التموين .

وأشار الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف مقررات شهر يونيو من خلال منافذ البيع المخصصة وتجار التموين، ويحذز “المصيلحي” التجار استغلال المواطنين وبيع السلع التموينية في السوق السوداء محذراً التجار إلى أن هذا سوف يعرضهم للمساءلة القانونية والحبس ، وأشار “المصيلحي” إلى أنه في حالة الإعلان عن قرار أضافة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يتم الإعلان عن القرار من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو على القنوات الفضائية، على أن تكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم….

من الفئات الأولي بالرعاية