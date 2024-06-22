بسعر ولا في الخيال.. مواصفات هاتف Redmi A3x 

تم الإعلان من قبل شركة شاومي عن أكثر الإصدارات المميزة التابعة لشركة شاومي والذي تم إحداث فيه تطور كبير، وجاء بإمكانيات تفوق الإصدارات التي تسبقه وهو هاتف Redmi A3x، والذي يمتاز بتصميم عصري وقوي هذا، بالإضافة إلى أنه يمتاز بامتلاك بطارية ضخمة تدعم خاصية الشحن السريع، ويعتبر هو الأقوى في الفئة السعرية وتزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ لمعرفة مواصفات الهاتف وأهم ما يميزه وهذا ما سيتم طرحه من خلال السطور التالية.

مواصفات هاتف Redmi A3x

في السطور القادمة مواصفات هاتف Redmi A3x كالتالي:

الشاشة: جاء الهاتف بشاشة متميزة تقدم تجربة مشاهدة مميزة حيث أن الشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.71 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز.

طبقة الحماية: الهاتف مزود بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass G3.

المعالج: الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة من نوع Unisoc T603 مع تكنولوجيا تصنيع 22 نانومتر بالإضافة إلى واجهة مستخدم Android 14.

الذاكرة والتخزين: يعمل الهاتف بأكثر من إصدار حيث أن سعة الإصدار الثاني هي 64 جيجابايت مع 3 جيجا رام بينما سعة الإصدار الثاني هي 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية: تصل دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية: دقة الكاميرا الخلفية تصل إلى 8 ميجابكسل مع وجود فتحة عدسة F/2.0.

البطارية: يعمل الهاتف ببطارية سعتها تصل إلى 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط من خلال منفذ USB Type C.

أبرز ميزات هاتف Redmi A3x