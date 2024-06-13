“عساكم من عواده” اجمل عبارات للتهنئة عيد الاضحى 2024

يبحث الكثير من المسلمين في كافة دول العالم عن اجمل عبارات للتهنئة عيد الاضحى 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث اعتاد المسلمين تبادل التهاني والمباريات والمعايدات بمناسبة حلول العيد الثاني للمسلمين والذي يأتي عقب وقوف الحجيج على جبل عرفات وأداء مناسك فريضة الحج الأعظم.

اجمل عبارات للتهنئة عيد الاضحى

فيما يلي نقدم مجموعة من عبارات ورسائل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك:

كل عام وأنتم بخير عيد أضحى مبارك. تقبل الله صالح أعمالكم ومتعكم بالصحة كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. تقبل الله طاعتكم كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي مثل تلك الأيام تكونوا من زوار بيت الله الحرام ومن حجيج جبل عرفات. عيدكم فرحة وبركة أقدم أطيب التهاني وأصدق الأماني نرسلها لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرزقكم السعادة والرضا وراحة البال وأداء فريضة الحج. عيد أضحى مليء بالسرور والبركات، أرسل أجمل التهاني القلبية لكم ولجميع أفراد أسرتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات. أهنئكم أحبتي بتلك الأيام المباركة، كل عام وأنتم بخير. متعكم الله بالنور وكتب على قلوبكم السرور وجعلنا وإياكم من زوار قبر الرسول أضحى مبارك. كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر. بارك الله في أعماركم وبلغكم عيد الأضحى أعوام عديدة. ألبسكم الله لباس التقوى والعافية وجعل عيدكم هذا العام أجمل وأفضل، كل عام وأنتم بخير أحبتي.

رسائل تهنئة عيد الأضحي قصيرة