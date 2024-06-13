شوف اسمك بينهم؟؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في جميع المحافظات

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة إذ يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج دعم المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود لتوفير حياة كريمة لهم، وأعلنت الجهات المسؤولة عن صرف الوجبة الأخيرة من البرنامج خلال الأيام القادمة، أي قبل عيد الأضحى المبارك حيث تقدم عدد كبير من المواطنين للحصول على الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق، بهدف تحسين أحوالهم المعيشية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يرغب العديد من مواطني العراق في التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 إذ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدء إعلان أسماء المستفيدين المتبقين من الوجبة السابعة حيث سيتم الآن الإعلان عن أسماء الدفعة الأخيرة حيث تقدم أكثر من 300 ألف مواطن للحصول على هذه الوجبة تم فرز جميع طلباتهم والتحقق منها بعناية، كما تم الإعلان سابقا عن شروط القبول ضمن المستفيدين، وهي:

ألا يتجاوز عمر المستلم 60 عامًا للرجال و 55 عامًا للنساء، ويجب أن يكون العمر على الأقل 18 عامًا للرجال و 55 عامًا للنساء.

يشترط ألا يكون المستفيد مسجلاً مسبقًا في أي من خدمات الضمان الاجتماعي.

يتم الدفع للمطلقات والأرامل والأيتام بشرط تقديم المستندات اللازمة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يستطيع المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الآتي:

قم بالتوجه إلى منصة مظلتي.

اضغط على زر “خدمات الرعاية الاجتماعية”.

انقر على “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

انقر على “أسماء الرعاية الاجتماعية”. حدد بعد ذلك رقم الوجبة والدفعة التي تود طلبها.

سيتم عرض قائمة المستفيدين بصيغة PDF.

بعد ذلك، يقوم بتنزيل الأسماء والبحث عن اسمه.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك التحقق من حالة قبولهم