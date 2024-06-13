”100.000 ألف دينار عيدية“ وزارة العمل العراقية تطلق عيدية لتلك الفئات من الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رواتب المتقاعدين في العراق

بعد القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء العراقي والذي تم الإعلان فيه عن زيادة رواتب المتقاعدين وتوجيه وزارة المالية بسرعة تنفيذ القرار ليتحقق الهدف منه وهو مساعدة المواطنين على مجابهة الغلاء وتحسين مستوى معيشتهم، تساءل الكثيرون عن نسبة الزيادة وسلم الرواتب، وقد أوضح بيان الوزارة أن الزيادة ستصل نسبتها الى 20% وأنها سيتم تطبيقها على المتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم المليون دينار عراقي، وبذلك سيرتفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين من خمسمائة الف دينار الى سبعمائة الف دينار، وبالنسبة لموعد صرف الرواتب فسيكون كالمعتاد في اليوم الأول من الشهر الميلادي الا في حالة مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، وعليه فإن موعد الصرف القادم مقرر له يوم الاثنين 1 من يوليو.