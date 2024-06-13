”100.000 ألف دينار عيدية“ وزارة العمل العراقية تطلق عيدية لتلك الفئات من الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

Hossam تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
”100.000 ألف دينار عيدية“ وزارة العمل العراقية تطلق عيدية لتلك الفئات من الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رواتب المتقاعدين في العراق
  • ستجد في الصفحة الرئيسية قائمة الخدمات الالكترونية اضغط من بينها على “الاستعلام عن الرواتب”.
  • ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم اضغط على “استعلام”.
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Hossam

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