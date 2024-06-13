”100.000 ألف دينار عيدية“ وزارة العمل العراقية تطلق عيدية لتلك الفئات من الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رواتب المتقاعدين في العراق، المتقاعدين من الفئات الهامة بالمجتمع العراقي والتي تحظى باهتمام الحكومة نظرا لكونهم عملوا سنة طويلة في خدمة الدولة وبذلوا جهودهم للنهوض بها ورفعة شأنها، وأن أغلبهم في الوقت الحالي ليس لهم عمل أو مصدر دخل آخر ويعتمدون بشكل أساسي على راتب التقاعد لتلبية احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم، لذا قامت الحكومة مؤخرا بإصدار قرار زيادة رواتب المتقاعدين، كما أعلنت وزارة العمل عن إطلاق عيدية قيمتها 100 الف دينار عراقي للمتقاعدين من العمال المضمونين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
رواتب المتقاعدين في العراق
بعد القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء العراقي والذي تم الإعلان فيه عن زيادة رواتب المتقاعدين وتوجيه وزارة المالية بسرعة تنفيذ القرار ليتحقق الهدف منه وهو مساعدة المواطنين على مجابهة الغلاء وتحسين مستوى معيشتهم، تساءل الكثيرون عن نسبة الزيادة وسلم الرواتب، وقد أوضح بيان الوزارة أن الزيادة ستصل نسبتها الى 20% وأنها سيتم تطبيقها على المتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم المليون دينار عراقي، وبذلك سيرتفع الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين من خمسمائة الف دينار الى سبعمائة الف دينار، وبالنسبة لموعد صرف الرواتب فسيكون كالمعتاد في اليوم الأول من الشهر الميلادي الا في حالة مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، وعليه فإن موعد الصرف القادم مقرر له يوم الاثنين 1 من يوليو.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
ويمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن كل ما يخص رواتبهم بعد الزيادة ويطلعوا على مواعيد الصرف وغيرها من خلال اتباع الاتي :
- زيارة موقع وزارة المالية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
- ستجد في الصفحة الرئيسية قائمة الخدمات الالكترونية اضغط من بينها على “الاستعلام عن الرواتب”.
- ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم اضغط على “استعلام”.