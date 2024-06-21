يدعم البصمة وخاصية NFC.. مواصفات هاتف Poco C61.. أحدث الإصدارات 

يعتبر هاتف Poco C61 من أحدث الإصدارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل شركة شاومي، هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر من أقوى الهواتف الموجودة في فئته الاقتصادية، ويمتاز الهاتف بتقنيات وإمكانيات على أعلى مستوى، بالإضافة إلى سعره المعقول الذي يعتبر أحد أسباب إقبال الكثير من مستخدمي الهواتف على شرائه، كما أن الهاتف يمتلك مواصفات فريدة من نوعها، ويتمثل ذلك في البطارية التي يمتلكها الهاتف، والتي تدعم الشحن السريع نقدم لكم مواصفات هاتف Poco C61.

مواصفات هاتف Poco C61

أهم مواصفات هاتف Poco C61 كما هي متمثلة النحو التالي:

الشاشة: يمتلك الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.74 إنش مع معدل تحديث 90 هرتز.

الذاكرة والتخزين: يأتي الهاتف بعدة إصدارات تتمثل في أن سعة الإصدار الأول هي 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام أما سعة الإصدار الثاني هي 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

المعالج: الهاتف مزود بمعالج تابع لشركة ميدياتيك من نوع Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانومتر.

المعالج الرسومي: Mali-G52 MC2.

الكاميرا الأمامية: دقتها تبلغ 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية: الكاميرا ثلاثية حيث أن دقة الكاميرا الأولي 50 ميجابكسل بينما دقة الكاميرا الثانية هي 2 ميجابكسل أما دقة الكاميرا الثالثة هي 0.08 ميجابكسل.

البطارية: الهاتف مزود ببطارية تصل سعتها نحو 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى أنها تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم MIUI 15.

ألوان الهاتف: يتوفر الهاتف باللون الأسود والتون الأزرق واللون البنفسجي.

ما هي مميزات هاتف Poco C61؟