طريقة عمل الطحينة بالسمسم في المنزل بطعم أصلى مركز وخام

تعتبر الطحينة من أكثر المقبلات اللذيذة التي تستخدم في العديد من الوصفات، وتتكون الطحينة من العصارة الخاصة بالسمسم التي يتم استخلاصها من حبوب السمسم النقية، حيث أنه من الممكن القيام بعمل طحينة السمسم بدون القيام بتحميص مسبق لبذور السمسم، ولكن بتحميص حبوب السمسم نحصل على مذاقًا متميزًا، والجدير بالذكر أن حبوب السمسم من الحبوب الزيتية التي تحتوي على الكثير من الزيوت المفيدة للجسم والشعر والبشرة، ويطلق الكثير من الأسماء على الطحينة فمثلًا في بلاد الشام تسمى الطحينية، وفي العراق تسمى الراشي، أو الرهش، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة الخاصة بعمل طحينة السمسم.

مكونات عمل طحينة السمسم

لتجهيز الوصفة لابد من تحضير مجموعة من المكوناتهذه الوصفة بشكل دقيق ومتقن، وتعتبر مكونات هذه الوصفة من المكونات البسيطة التي تتواجد في معظم المنازل، تتمثل هذه المكونات في النقاط التالية:

100 جرام من حبوب السمسم الأبيض.

50 مللي من الزيت.

10 جرام من الدقيق.

5 جرام من الملح.

طريقة عمل طحينة السمسم

تستطيع جميع السيدات القيام بعمل الطحينة الخاصة بالسمسم، وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة، ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على الطريقة الخاصة بها، وهي كالتالي: