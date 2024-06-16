يشحن في دقائق ويعمل لفترة طويلة.. مواصفات هاتف آيفون 14 جبارة 

تم الإعلان بشكل رسمي عن هاتف آيفون 14 المطور، والذي ينتظره الملايين من مستخدمي هواتف شركة آبل على مستوى العالم، وهذا الهاتف تم إضافة له بعض الإمكانيات والتقنيات المتطورة، ويعتبر من أقوى الهواتف الموجودة في الأسواق، كما أنه يمتلك معالج قوي هو الأفضل على الإطلاق بالإضافة إلى تصميمه العصري ويتوفر بأكثر من لون وجميعها ألوان مميزة، وفي هذا الصدد سيتم تسليط الضوء عن كل ما يتعلق بهاتف آيفون 14.

مواصفات هاتف آيفون 14

الشاشة: يمتلك الهاتف شاشة بمقاس 6.1 إنش من نوع Super Retina XDR مع معدل تحديث 60 هرتز.

الذاكرة والتخزين: يتوفر الهاتف بعدة إصدارات وتتمثل في التالي حيث أن سعة الإصدار الأول هي 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام، في حين أن سعة الإصدار الثاني هي 256 جيجابايت مع 6 جيجا رام، بالإضافة إلى أن سعة الإصدار الثالث هي 512 جيجابايت مع 6 جيجا رام.

المعالج: الهاتف مزود بمعالج سداسي النواة من نوع A15 Bionic مع تكنولوجيا 5 نانومتر بجانب وجود معالج رسومي من نوع Apple GPU 5-core.

الكاميرا الأمامية: دقتها تصل إلى 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.9.

الكاميرا الخلفية: هي كاميرا ثنائية حيث أن دقة الكاميرا الأساسية هي 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.5 بينما دقة الكاميرا الثانية هي 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

البطارية: الهاتف مزود ببطارية سعتها 3279 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 20 واط.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام تشغيل من نوع iOS.

ألوان الهاتف: يتوفر الهاتف بأكثر من لون الأبيض والأزرق والوردي والأسود.

مميزات هاتف آيفون 14