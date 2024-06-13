هنا موقع نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم moe-ye.net كل المحافظات

موقع نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، لا داعي لكل هذا القلق الذي بات ظاهرًا في كل الأسر وعلى جميع الطلبة، والذي وضح وضوح الشمس من خلال الصفحات الشخصية لطلبة الصف التاسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يزداد الحديث بين الأهالي عن مواعيد إعلان النتائج، و تشير النتائج الأولية لتصحيح الأوراق العشوائية لبعض الطلاب، أن نسب النجاح مرتفعة هذا العام، وتحتاج الوزارة قليل من الوقت قبل الإعلان عن موعد النتيجة.

موقع نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

تحمل نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس مزيد من الفرحة والسعادة لكافة الأسر اليمنية، حيث تسود الاحتفالات الأجواء اليمنية حيث الاحتفال بالنجاح والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتتوالى أيام الأفراح على الشعب اليمني، ومن أجل المزيد من راحة الطلاب لن يذهب الطالب إلى مقر المدرسة الخاصة به، بل تذهب إليه النتيجة حتى تكون بين يديه على الجهاز الإلكتروني الخاص به، فسوف ترفع الوزارة التعليمية نتائج عموم المحافظات على البوابة الرسمية الخاصة بها، وقد اقترب الانتهاء من إعلان النتيجة حيث تمت عمليات تصحيح الأوراق، ولكن الكنترول مستمر فيما بقي من أعمال بسيطة ويمكن الحصول على درجات كل طالب كما يلي:

قم بالدخول على موقع وزارة تعليم اليمن .

في الموقع الرسمي تظهر لك أيقونة ” نتيجة الصف التاسع “.

اختر السنة الدراسية 2024.

اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس.

اختر ” عرض النتيجة “.

نتائج التاسع اليمن 2024

استعلم عن نتائج التاسع اليمن 2024، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام للصف التاسع في اليمن في شهر أبريل الماضي، تحديدًا يوم الأحد 28 الذي وافق الثامن عشر من رمضان 1445، وقد استمرت حتى كان اليوم النهائي للاختبارات 12 مايو 2024، وقد سخرت الوزارة كل سبل الراحة والتعاون مع الطلاب، حتى يسهل عليهم خوض الاختبارات التي كانت في مادة اللغة العربية، والقرآن الكريم والتربية الإسلامية والعلوم.