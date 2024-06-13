عاجل.. “عيدية وزارة العمل” || أعلنت وزارة العمل “عيدية” عيد الأضحى المبارك للمتقاعدين من العمال المضمونين

أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن صرف عيدية وزارة العمل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمتقاعدي العمال المضمونين، يأتي هذا القرار تقديرًا لجهود المتقاعدين وسعيًا من الحكومة لتخفيف العبء المالي عنهم خلال هذه الفترة المميزة، وقد أشارت الدائرة إلى أنه سيتم صرف العيدية وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها، بهدف ضمان توزيعها بشكل عادل ومنصف بين جميع المتقاعدين.

عيدية وزارة العمل 2024

وفي سياق متصل أكدت حيران على أهمية مراجعة المتقاعدين المنافذ المحددة لتسلم مبالغ العيدية التي تم تخصيصها لهم، وفي هذا السياق، دعت المدير العام جميع المستحقين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتسهيل عملية استلام العيدية وضمان تسليمها بأسرع وقت ممكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التقدير والاهتمام بالعمال المتقاعدين، وتعتبر خطوة تعكس العناية والاهتمام بمجتمع العمل ورعايتهم خلال هذه المناسبة المباركة.

الاستعلام عن عيدية وزارة العمل للعمال والمضمونين

يمكنك الاستعلام عن عيدية عيد الأضحى المبارك التي تم إطلاقها اليوم الخميس المواقف 13 يونيو 2024 من قبل الجهات المختصة، عبر متابعة حسابك البنكي، حيث أكدت المدير العام لدائرة التضامن خلود حيران أنه بإمكان المستفيدين الحصول على العيدية الخاصة بهم الآن من خلال التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي والاستعلام عن حسابتهم البنكية.

نذكر بأن العيدية تعتبر من الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة للمواطنين في المناسبات الدينية السعيدة، وتعتبر مظهرًا من مظاهر الرعاية الاجتماعية التي يوليها النظام القومي اهتمامًا كبيرًا، لا سيما في هذه الأوقات التي يحتاج فيها الكثير منهم إلى هذا الدعم.