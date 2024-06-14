اكشف عن الوجبة الاخيرة .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf على موقع منصة مظلتي

طال انتظار اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf، حيث تعد هذه الوجبة الاخيرة التي تقوم وزارة العمل بإطلاق أسماء المستحقين خلالها في الوقت الحالي من كل عموم محافظات العراق، وفي بعض الأحيان قد تتأخر الوزارة عن إعلان الأسماء بسبب عمليات الفحص والتأكد من ثبوت كل الشروط، ولكنها تعمل على قدم وساق بأقصى ما أوتيت من قوة حتى تعلن عن المقبولين في اسرع وقت ممكنة، إيمانًا منها بأهمية الدعم لدى هذه الأسر.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf

تلقت وزارة العمل الآلاف من طلبات التقديم في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf، لذلك يركز كل هؤلاء على البحث عن موعد نزول الأسماء، ومن خلال خدمات وزارة العمل الرقمية يمكنهم الاستعلام كما يلي:

اضغط على رابط موقع منصة مظلتي .

تجد في الصفحة الرئيسية العديد من الاختيارات.

من بين المتاح اختر أيقونة ” الاستعلامات الإلكترونية”.

ومنها يتم اختيار ” البرامج الرعاية “.

اكتب بياناتك وهي اسمك ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

ثم سجل رقم الهوية الوطنية، ثم حدد الوجبة ” السابعة “.

سجل اسم المحافظة ثم اضغط ” بحث “.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf، حيث أن الهدف من تقديم الحكومة للدعم هو تحسين مستوى الطبقات التي تكون تحت مستوى معين من الدخل الشهري، لذلك تعد شروط الحصول على الدعم أمر في غاية الاهمية، لأنه يضمن عدالة توزيع الدعم على من يستحق فقط، وقد تم وضع الشروط التالية من قبل وزارة العمل.