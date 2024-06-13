وزارة التربية العراقية تجيب على كم درس يحق للطالب يمتحن الدور الثاني 2024؟

ازدادت محركات البحث في الآونة الأخيرة حول كم درس يحق للطالب يمتحن الدور الثاني 2024؟ في دولة العراق، وجاء ذلك الأمر تزامنًا مع انتهاء امتحانات الدور الأول لكافة المراحل الدراسية، وقد حددت وزارة التعليم العراقية عدد الدروس التي يمكن للطالب دخولها للدور الثاني، و شغل هذا الأمر العديد من الطلاب بعد اعلان الوزارة عن نتيجة الدور الاول لكافة الصفوف التعليمية.

كم درس يحق للطالب يمتحن الدور الثاني 2024؟

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في العراق في معرفة كم درس يحق للطالب أن يدخل الدور الثاني للامتحانات حيث يمكن للطالب دخول الدور الثاني في درس أو درسين أما في حالة رسوب الطالب في ثلاث مواد دراسية لن يتمكن من دخول امتحانات الدور الثاني نهائياً، وازدادت التساؤلات أيضاً من قبل الطلاب و الطالبات حول الموعد المحدد لأداء امتحانات الدور الثاني ولكن وزارة التربية العراقية لم تُعلن رسميًا عن ذلك الأمر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في العراق

أتاحت وزارة التربيه العراقيه إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات لكافة الطلاب في جميع المراحل التعليمية الالكترونية بكل سهوله بدون الحاجه إلى الذهاب الى مقر المدرسة، حتى توفر على الطلاب اولياء الامور الوقت والجهد ويمكن الاستعلام عن نتيجة من خلال الخطوات الآتية: