يقاوم الماء والغبار.. تعرف على مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس

هاتف آيفون 13 برو ماكس من أقوى الهواتف الموجودة في فئته السعرية، كما أنها يمتاز بإمكانيات وتقنيات على أعلى مستوى وهذا المعروف عن شركة آبل التي دائمًا ما تبهرنا بإصداراتها المتميزة، وهذا الهاتف مثال بسيط على ذلك، حيث يتمتع هذا الهاتف بتصميم قوي وأداء عالي، ويرغب العديد من مستخدمي الهواتف في اقتناء هذا الهاتف نتيجة لمواصفاته الرائعة وفي هذا السياق نستعرض لكم جميع ما يتعلق بمواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس.

مواصفات هاتف آيفون 13 برو ماكس

الشاشة: يمتلك الهاتف شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بمقاس 6.7 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: يعمل الهاتف بمعالج من نوع A15 Bionic مع تكنولوجيا 5 نانومتر بالإضافة إلى وجود معالج رسومي من نوع Apple GPU 5-core .

الذاكرة والتخزين: الهاتف متوفر بعدة إصدارات تتمثل في أن الإصدار الأول يمتلك سعة 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام أما سعة الإصدار الثاني 256 جيجابايت مع 6 جيجا رام بالإضافة إلى أن الإصدار الثالث يمتلك سعة 512 جيجابايت مع 6 جيجا رام في حين أن سعة الإصدار الرابع هي 1 تيرابايت مع 6 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية: دقة الكاميرا الأمامية هي 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية: هي كاميرا رباعية وتمتاز بدقة وجودة فائقة.

البطارية: يمتلك الهاتف بطارية سعتها 4373 مللي أمبير وتعمل لوقت طويل كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.

نظام التشغيل: الهاتف يعمل بنظام تشغيل iOS 15.

مميزات هاتف آيفون 13 برو ماكس