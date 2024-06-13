“مبروك للناجحين moe.edu.kw“ رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2024

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2024

بعد تزايد عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن نتائج الطلاب في دولة الكويت أعلنت وزارة التربية عن أن نتائج بعض المراحل الدراسية مثل الصف الثاني عشر لم تظهر حتى الآن بسبب كونها قيد التدقيق والمراجعة، وقد انتهت مؤخرا عمليات تصحيح أوراق الاجابة وسيتم مراجعة ورصد الدرجات ثم نزول النتيجة فورا على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وتتعلق آمال الطلاب بهذه النتائج التي ستحدد مصير مستقبلهم الدراسي وتمهد لانتقالهم لمرحلة جديدة عليهم الاستعداد لها جيدا وشحن طاقاتهم قبل بداية العام الجديد.