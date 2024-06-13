ملفات pdf تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، من أشد الأمور المنتظر نزولها في الأيام القادمة وبالتحديد قبل موعد عيد الأضحى المبارك، حيث هناك الكثير من احتياجات الأسر العراقية التي تريد توفيرها، لأن برامج الدعم التي أطلقتها الدولة عاونت فئات كثيرة من الشعب في شراء الطلبات الضرورية لأفراد أسرهم، و جعلتهم قادرين على توفير هذه الاحتياجات الضرورية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ينتظر آلاف من الشعب العراقي موعد الإفصاح عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، التي تكون مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تجرى بعض الفحوصات، على الأسماء التي تسجل في منصة مظلتي لاختيار الأفراد المنطبق عليهم كل شروط استحقاق الرعاية، ويهتم هؤلاء المسجلين بالبحث عن نزول كشوفات الأسماء، ويمكن الاستعلام عنها بالطريقة الآتية:

التوجه نحو زيارة موقع منصة مظلتي .

يوفر الموقع التابع لهيئة الحماية الاجتماعية أيقونة ” الرعاية الاجتماعية “.

اضغط على هذه الأيقونة حتى ندخل في الصفحة الخاصة ببرنامج الدعم.

يجب عليك كتابة بعض المعلومات منها اسم محافظتك، ورقم الوجبة التي تبحث عنها.

بعد تسجيل البيانات السابقة من المفترض أن يظهر لك الموقع أيقونة ” تحميل “.

اضغط عليها لتحميل الكشوفات التي تحتوي على كل الأسماء.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على برامج الرعاية الاجتماعية في العراق وقد قامت بإنشاء منصة ” مظلتي “، لكي تقدم كل الخدمات بشكل إلكتروني لأي مواطن داخل حدود العراق، وقد سهلت هذه المنصة العديد الإجراءات على المواطنين حيث يتم تنفيذ الخدمات في وقت سريع للغاية، هذا وقد دعمت الرواتب التي تقدمها الوزارة الأفراد المقبولين و حسنت المستوى المعيشي الخاص بهم، وتحاول الوزارة تقديم المزيد من الدعم بكثير من الطرق على قدر المستطاع، وتعمل على زيادة قيمة الرواتب إذا سمحت ميزانية الدولة بذلك.