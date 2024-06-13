نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 تجعل طلاب المرحلة يعيشون حالة من الترقب والقلق في انتظار إعلان نتائجهم، إذ تُعد هذه النتيجة أساسًا لمستقبلهم التعليمي، ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الليبية فقد اقتربت عمليات التدقيق ورصد الدرجات من الانتهاء، وبناءً عليه ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت دون الحاجة للخروج من المنزل.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

بعد الانتهاء من مراجعة وتصحيح نماذج إجابات الطلاب في المرحلة الإعدادية، سيتم الإعلان عن وزارة التَّربية والتَّعليم نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر moe.gov.ly، وأشارت المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم إلى أن لجان التصحيح والتدقيق تعمل بجد واجتهاد ودقة عالية لضمان سرعة إعلان النتائج وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم مع الحرص على ضمان حصول الجميع على حقوقهم كاملة، ومن المتوقع اعتماد النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد ذلك سيتم نشر النتائج عبر الرابط الموقع الرسمي للوزارة بسهولة ويسر، ومن المهم الإشارة إلى أن نحو 210 آلاف طالب وطالبة قد أدوا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الجاري في عدد 1418 لجنة بمختلف أنحاء البلاد في ظل تجهيزات مكثفة من وزارة التربية والتعليم، وقد أُجريت الامتحانات في الفترة الممتدة من 19 مايو وحتى 30 مايو الماضي.

رابط نتائج شهادة الإعدادية ليبيا 2024 الدور الأول

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 للدور الأول، يرجى اتباع الخطوات الآتية: