لينك موقع ملازمنا .. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 استخراج النتائج وزارة التربية العراقية ونتائجنا

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 من الروابط التي تحرص وزارة التربية والتعليم على إعلانها في الأيام القادمة، حيث العمل المكثف في الكنترول الخاصة بكل محافظة داخل العراق، تحت إشراف من الوزارة ووفقًا لما تصدره من تعليمات وتوجيهات مستمرة، للانتهاء من التصحيح في أقرب وقت ممكن الذي يسفر عن إعلان نتيجة الدور الأول، لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2024،

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

أعلنت وزارة التعليم أنه سوف يتم إعلان لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في كل محافظة على حدة، وبمجرد انتهاء المحافظة من تصحيح أوراق الطلاب التابعين لها سوف ترفع نتائجها على المواقع الرسمية، وبالتالي يعد موعد إعلان النتيجة مختلف من محافظة إلى الأخرى، بسبب اختلاف عدد الطلبة والمعلمين داخل المحافظة، ولكن الاستعلام عن النتائج يتم بنفس النظام الإلكتروني التي اعتمدته الوزارة كما يلي:

زيارة الموقع الخاص وزارة التربية والتعليم في العراق .

أو التوجه إلى موقع نتائجنا.

بعد ذلك يلزمك الضغط على أيقونة ” نتائج الطلاب “.

في الخطوة التالية يجب تحديد بيانات السنة التي تريد الاستعلام عنها.

من ثم يتم تحديد اسم المحافظة.

يلي ذلك يجب تسجيل بياناتك الشخصية مع ضرورة الدقة في التسجيل.

في حالة الانتهاء من النتيجة ورفعها تجد زر ” عرض النتيجة”.

امتحانات الثالث متوسط الدور الاول 2024

استعانت وزارة التربية والتعليم داخل العراق بمجموعة من الخبراء والمتخصصين في وضع اختبارات الترم الثاني من السنة الجارية، حيث يتم الالتزام بكل التعليمات الأكاديمية في الاختبارات من توزيع المناهج على الأسئلة والتنوع في طريقة السؤال، بجانب الحرص على وضع الأسئلة التي تحدد قدرات الطالب المتميز في بعض النقاط، مع الالتزام بمناسبة الامتحان لمستوى الطالب المتوسط، وقد تعاونت الوزارة مع عدد من جهات الدولة في تأمين الامتحانات حتى انتهت بدون وجود شكاوى.