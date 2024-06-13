دلعي العيال وفرحيهم في العيد.. نزل قناة وناسة 2024 أفضل ترددات قنوات الأطفال على قمر النايل سات بجودة عالية

موضوع ترددات قنوات الاطفال على قمر النايل سات يعد مهما للأسر التي تبحث عن محتوى مناسب لأبنائها بجودة عالية واستقبال موثوق مما يوفر قمر النايل سات مجموعة واسعة من القنوات التي تخصصت للأطفال مما يساهم في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الفئة العمرية الصغيرة توفر هذه القنوات برامج متنوعة تشمل الرسوم المتحركة البرامج التعليمية الأفلام الكرتونية والأناشيد الهادفة مما يجعلها خيارا مناسبا للأهل الذين يهتمون بمتابعة نمو وتسلية أطفالهم بشكل آمن ومفيد.

نزل تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

البرامج المقدمة من قناة وناسة

قناة وناسة هي إحدى القنوات التلفزيونية المتخصصة في بث البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال حيث تعتبر هذه القناة جزءا من مجموعة قنوات MBC وتهدف إلى تقديم محتوى ممتع تعليمي يناسب الفئة العمرية الصغيرة من بين البرامج التي تقدمها قناة وناسة: