رابط مباشر نتائجنا .. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع ملازمنا كشوفات عموم المحافظات

ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع ملازمنا من الموضوعات التي تؤرق طلاب الصف الثالث المتوسط في الأيام الحالية، حيث يريد الطلاب الاطمئنان على نتائجهم قبل الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وقد بذل الطلاب الكثير من المجهود منذ بداية السنة الدراسية، لأنها تعتبر من السنوات الفاصلة في تعليم أبناء العراق، فمن خلال مستوى الطلاب والمعدل الذي حصل عليه، يتم تحديد نظام التعليم الذي يلتحق به.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع ملازمنا

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع ملازمنا مستمر منذ اليوم النهائي لامتحانات نهاية السنة، حيث لم يمر كثير من الوقت وبالضرورة تحتاج الوزارة متسع من الوقت، لكي تنتهي من كل ما يخص نتيجة الدور الأول، التي سوف ترفع على المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، ويستطيع كل طالب معرفة درجاته بمنتهى السهولة بعد إجراء الخطوات التالية:

الدخول على موقع ملازمنا .

من داخل الموقع نجد قسم ” الخدمات الإلكترونية “.

بعد الضغط على هذا الزر تفتح أمامك جميع خدمات الطلاب التي تتم عن بعد.

في القائمة تجد زر ” نتائج الطلاب “.

حدد بيانات النتيجة التي تبحث عنها مثل تحديد الدور الأول والسنة الدراسية.

حدد كذلك اسم المحافظة، ثم استمر من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

اكتب الاسم الكامل ورقم الجلوس.

انقر ” عرض النتيجة “.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول موقع ملازمنا

من أصعب اللحظات التي يعيشها طالب الشهادة المتوسطة هي موعد انتظار نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول موقع ملازمنا، حيث الترقب والخوف الذي يجعلهم غير مستمتعين بأنشطة الحياة المختلفة، وقد أعلنت الوزارة أنها من المتوقع أن تنتهي من النتيجة، مع نهاية شهر يونيو الجاري، فلن يكون شعور العجلة مجدي لدي الكثير من الطلبة، كما أنه لن يكون في مصلحة الطلاب.