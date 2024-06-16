يمتلك شاشة من نوع IPS LCD.. اعرف مواصفات هاتف Redmi 13 ومميزاته

تمتاز شركة ريدمي بإصداراتها المتميزة التي تنافس جميع الهواتف في نفس الفئة السعرية والتي تمتاز بمواصفات وإمكانيات على أعلى مستوى ومن أبرز هذه الإصدارات هو هاتف Redmi 13 والذي يمتاز بتصميم أنيق ومميز بجانب مواصفات عدة من أهمها البطارية التي يمتلكها والتي تدعم الشحن السريع كما يعتبر خيار مثالي لكل من يريد شراء هاتف عملي وصاحب أداء عالي وفي نفس الوقت يمتلك تصميم عصري وفريد وفي هذا الصدد نقدم لكم ما يتعلق بهاتف Redmi 13.

مواصفات هاتف Redmi 13

إليكم مواصفات هاتف Redmi 13 كالتالي:

الشاشة: يمتلك الهاتف شاشة حديثة من نوع IPS LCD بمقاس 6.79 بوصة بالإضافة إلى معدل التحديث 90 هرتز.

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج قوي ثماني النواة من النوع Mediatek Helio G91 Ultra.

المعالج الرسومي: يمتلك الهاتف معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2.

الذاكرة والتخزين: الهاتف متوفر بأكثر من إصدار حيث أن سعة الإصدار الأول هي 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام أما سعة الإصدار الثاني هي 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة مستخدم Hyper OS 1.0.

الذاكرة الخارجية: الهاتف يدعم بطاقة MicroSD.

الكاميرا الخلفية: هي كاميرا مزدوجة حيث أن دقة الكاميرا الأولى هي 108 ميجابكسل بينما دقة الكاميرا الثانية 2 ميجابكسل.

كاميرا السلفي: كاميرا السلفي جاءت بدقة 13 ميجابكسل مع وجود فتحة عدسة F/2.5.

البطارية: الهاتف يمتاز ببطارية قوية سعتها 5030 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط.

مزايا هاتف Redmi 13

الهاتف يمتاز بشاشة متميزة توفر تجربة مشاهدة مميزة كما أن الشاشة تقوم بتغطية معظم مساحة واجهة الهاتف كما أن الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز.