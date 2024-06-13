“أسماء المقبولين هٌــنا” نتيجة وظائف البريد المصري 2024 بالرقم القومي ورقم التقديم عبر jobs.caoa.gov.eg

نشرح لكم كيفية الوصول إلى نتيجة وظائف البريد المصري 2024 للتمكن من معرفة أسماء المقبولين، حيث بدأت المسابقة منذ عدة أشهر وتم التقديم فيها من قبل آلاف المصريين، توفر المسابقة العديد من الوظائف في محافظات متعددة تبعًا لهيئة البريد المصرية، وبعد مرور الكثير من المتقدمين بمراحل عديدة من التقديم باتوا ينتظرون نتائج القبول بلهفة، لذلك نقدم الرابط المباشر للوصول إلى النتائج خلال السطور القادمة.

نتيجة وظائف البريد المصري 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن رابط نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 عبر موقعه الرسمي، حيث من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ويتم الاستعلام عبر الخطوات التي جاءت كالتالي:

في بادئ الأمر، قم مباشرة بالولوج إلى موقع الوظائف الحكومية .

. بعد ذلك، اختر أيقونة الاستعلام.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم الذي يتكون من 14 رقمًا.

إدخال رقم التقديم في الخانة المخصصة له.

أخيرًا اضغط على زر الاستعلام، ثم انتظر حتى تظهر حالة الطلب.

الشروط المطلوبة في وظائف البريد المصري 2024

إليكم الآن المتطلبات الأساسية الواجب استيفائها للالتحاق بوظائف البريد المصري 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.

ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات قضائية أو جنائية.

أن يكون عمر المتقدم 30 عامًا فأقل ولا يسمح بأن يتخطى ذلك.

أن يكون حاصل على شهادة جامعية مطلوبة وبدرجة لا تقل عن جيد.

تقديم جميع الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة.

دفع مبلغ 26 جنيهًا في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الوظائف الشاغرة في البريد المصري 2024

كانت الوظائف المتاحة في البريد المصري لعام 2024 والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هي:-