رابط مُباشر.. نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث 1445 برقم الهوية عبر نتائجي نفاذ ونظام نور

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث 1445 عبر رابط نظام نور تشغل بال الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة أرجاء المملكة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم رفعها إلكترونيًا، الكثير من الدول تتبع نظام الفصلين الدراسيين ولكن المملكة العربية السعودية تميزت بتبني نظام الثلاثة فصول دراسية بهدف تطوير منظومة التعليم وتخفيف العبء على الطلاب، مما يساعد في تحقيق معدلات نجاح أعلى.

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث 1445

للحصول علي نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 لجميع الطلبة والطالبات يمكن اتباع الخطوات التالية:-

أولاً: زيارة بوابة نتائجي من هنا أو من خلال نظام نور .

أو من خلال . اختيار التسجيل كمستخدم جديد وإدخال معلومات ولي الأمر.

إضافة رقم الهاتف وكلمة مرور جديدة ثم التحقق من الرمز.

الضغط على تسجيل جديد.

قم بإدخال الكود المرسل في رسالة التأكيد إلى هاتفك المحمول.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية بعد إكمال عملية التسجيل.

النقر على طباعة أو تحميل النتيجة.

سيتم تنزيل النتيجة بصيغة PDF على الجهاز المستخدم.

كيف اطلع شهادتي من نتائجي 1445

بإمكان الطلاب في المملكة العربية السعودية الحصول على شهاداتهم الدراسية بسهولة من خلال بوابة نتائجي الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع خطوات بسيطة ومحددة، كالتالي: