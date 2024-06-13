مصطفى الأغا يعلن بشكل رسمي عن أسماء الفائزين الجدد في مسابقة الحلم 2024 لشهر مايو 2024

مسابقة الحلم التي تنظمها مجموعة MBC يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا كما تعد واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي حيث تمنح الفائزين جوائز مالية ضخمة تساعدهم على تحقيق أحلامهم في شهر مايو 2024 أعلن مصطفى الأغا عن أسماء الفائزين الجدد في السحب الأخير الذي تضمن جوائز مالية كبيرة مثل جائزة بقيمة 100 ألف دولار وجوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار كما تتميز مسابقة الحلم بشفافية ووضوح في إجراءات السحب والإعلان عن الفائزين مما يعزز من مصداقيتها ويشجع المزيد من المشتركين على المشاركة.

أسماء الفائزين الجدد في مسابقة الحلم

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه الخاص عن أسماء الرابحين الجدد في مسابقة الحلم لهذا الشهر وقد جاء الإعلان ليكشف عن الفائزين بمبالغ مالية متنوعة وفيما يلي الأسماء والمبالغ التي فازوا بها:

إمام جمعة إمام: فاز بمبلغ 5000 دولار.

عبد الرحيم بادي علي: فاز أيضا بمبلغ 5000 دولار.

عبد المحسن أحمد الحمود: فاز بمبلغ 5000 دولار.

سليمان محمد الفريحي: فاز بمبلغ 2000 دولار.

محمد عبد الرحيم أبو عيدة: فاز بمبلغ 5000 دولار.

محمد فليح**: فاز بمبلغ 2000 دولار.

سميرة عبد الصمد : حصلت على 2000 دولار.

محمد عبد الرحيم طاشكندي: فاز بجائزة الحلم الشهرية بقيمة 100,000 دولار.

طلال تحسين العسكري: فاز بجائزة التطبيق الأسبوعية.

أحمد راشد المنصوري: فاز بجائزة التطبيق الأسبوعية.

ناصر علي حامد: حصل على جائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية بقيمة 5000 دولار.

أحمد عمر بكاري: فاز بجائزة التطبيق الأسبوعية

مواعيد السحب في مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم التي يقدمها مصطفى الأغا على قناة MBC تعد واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي وتستمر في جذب ملايين المشاركين بأحلامهم للفوز بجوائز ضخمة حيث يتم الإعلان عن الفائزين في هذه المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب ويتم السحب على الجوائز بانتظام على مدار العام.