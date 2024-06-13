رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي والشروط المطلوبة

يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، الذي يقدم العديد من المميزات لحامليه من أصحاب الإعاقات ، والتي تسعى من خلاله وزارة التضامن الإجتماعي الوصول لعدد كبير من أصحاب الهمم والاستفادة، من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي…..

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكنكم بكل سهولة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التضامن الإجتماعي من هنا.

اختر “الخدمات المتكاملة”

ثم حدد المحافظة التابع لها المواطن.

ثم ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

اضغط على أيقونة “استعلام”

سوف تظهر أمامك نتيجة الإستعلام بالقبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم على أن تكون سارية.

صورة شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة مميكنة.

قرار الوصاية في حال إذا كان المتقدم قاصر.

2 صورة شخصية للمتقدم مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

الأشعة والتحاليل التي تثبت إعاقة المتقدم.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة؟

وقد يجهل البعض الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة، والتي تشمل الآتي: