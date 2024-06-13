سعر ومواصفات هاتف Oppo A97: الجهاز الذي يجمع بين الأناقة والأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة

bdalhady تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
سعر ومواصفات هاتف Oppo A97: الجهاز الذي يجمع بين الأناقة والأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة

يعتبر هاتف Oppo A97 من الهواتف التي تجمع بين الأناقة والأداء العالي، مع تصميم جذاب ومواصفات تقنية تضعه ضمن الخيارات الممتازة في فئته السعرية، يأتي الهاتف مع شاشة عرض كبيرة ودقة عالية، ومعالج قوي يوفر تجربة استخدام سلسة، بالإضافة إلى كاميرات تلتقط الصور بجودة ممتازة، ولا ننسى البطارية التي تدوم طويلاً، مما يجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يمكن الاعتماد عليه طوال اليوم.

مواصفات الهاتف

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نلقي نظرة على مواصفات Oppo A97 التي تجعله واحدًا من أكثر الهواتف المرغوبة في السوق.

الشاشة6.6 بوصة، دقة 1080×2408 بكسل
المعالجMediatek Dimensity 810
الذاكرة العشوائية12 جيجابايت
التخزين الداخلي256 جيجابايت
الكاميرا الخلفية48 + 2 ميجابكسل
البطارية5000 مللي أمبير
السعرحوالي 310 يورو

مميزات الهاتف

من المهم أن نتعرف على ما يميز هاتف Oppo A97 ويجعله خيارًا مفضلاً للكثيرين.

  1. شاشة عرض كبيرة بمعدل تحديث 90Hz توفر تجربة مشاهدة ممتازة.
  2. معالج Dimensity 810 يقدم أداءً قويًا وسريعًا.
  3. ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بتعدد المهام بكفاءة.
  4. سعة تخزين داخلية تكفي لجميع احتياجاتك.
  5. كاميرا خلفية مزدوجة تلتقط صورًا بجودة عالية.
  6. بطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع.
  7. تصميم أنيق وعصري.
  8. دعم شبكات الجيل الخامس 5G.
  9. نظام التشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS 12.
  10. سعر تنافسي مقابل المواصفات المقدمة.

عيوب الهاتف:

كل جهاز له عيوبه، وهاتف Oppo A97 ليس استثناءً، إليكم بعض النقاط التي قد تحتاجون إلى التفكير فيها:

  1. عدم وجود مقاومة للماء والغبار.
  2. الشاشة من نوع IPS LCD وليست AMOLED.
  3. عدم وجود منفذ لسماعات الرأس 3.5 مم.
  4. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها.
  5. عدم دعم الشحن اللاسلكي.
  6. الشاشة ليست الأفضل في ظروف الإضاءة الساطعة.
  7. عدم وجود راديو FM.
  8. البطارية غير قابلة للإزالة.
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معلومات الكاتب
bdalhady

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